Стали известны ключевые нововведения в iPhone на ближайшие 5 лет

Авторитетный аналитик Росс Янг опубликовал дорожную карту с ключевыми изменениями в смартфонах Apple, которые произойдут вплоть до 2027 года.

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Так, базовый iPhone 15, который представят осенью 2023 года, получит вырез Dynamic Island, но при этом сохранит экран с IPS-матрицей. В случае с Pro-моделями никаких изменений не ожидается. При этом в линейке iPhone 16 также не будет никаких изменений, связанных с экраном.

Однако уже в 2025 году iPhone 17 Pro оснастят подэкранным сканером Face ID. При этом селфи-камера не будет скрыта и получит отдельный вырез, как у современных Android-смартфонов. Базовый iPhone 17 в свою очередь предложит LTPO-матрицу, которая будет работать при повышенной частоте в 120 Гц. В 2026 году смартфон iPhone 18 не получат никаких изменений.

И, наконец, лишь к 2027 году в iPhone 19 Pro появится полностью скрытая под экраном система Face ID и фронтальной камеры. Предполагается, что к тому времени технологии подэкранных сенсоров достигнут того уровня, который Apple сочтет удовлетворительным для использования. Базовая версия iPhone 19 в свою очередь получит скрытый Face ID и селфи-камеру с вырезом.

Поскольку развитие технологий может как ускориться, так и замедлиться, стоит скептически воспринимать данные, предоставленные Янгом на годы вперед.