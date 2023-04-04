Что за собака появилась на логотипе Twitter, и почему это так важно

Недавно интернет обсуждал очередное решение Илона Маска: владелец Twitter заменил логотип социальной сети на изображение собаки сиба-ину. Оно хорошо знакомо тем, кто имеет дело с криптовалютами — желтая собачка уже давно ассоциируется с монетой под названием Dogecoin. Рассказываем всё, что нужно знать о ней и о том, что связывает её с Илоном Маском.

Фото: Binance Binance

Dogecoin — это open-source криптовалюта, созданная в 2013 году компьютерными инженерами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Будучи сотрудниками IBM и Adobe Systems соответственно, они хотели подшутить над набиравшим популярность Bitcoin, создав пародийную валюту. Dogecoin получила своё название и логотип в честь одноимённого мема «доге» с изображением собаки породы сиба-ину.

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Помимо этого, разработчики валюты рассчитывали использовать проект в качестве наглядной иллюстрации возможностей блокчейна, которая привлекла бы внимание широкой публики. Дело в том, что Dogecoin работает примерно по тем же принципам, что и Bitcoin: пользователи жертвуют ресурсы компьютеров на решение математических задач, в награду за которые получают новые монеты. Однако Dogecoin обладает неограниченным запасом — каждый месяц на рынок поступают миллионы единиц этой криптовалюты, что делает их гораздо менее ценными.

Низкая стоимость Dogecoin — лишь часть задумки, которая позволяет широкому кругу пользователей покупать и обмениваться монетами в самых разных целях. Например, в 2014 году сборная Ямайки по бобслею впервые за долгое время прошла отбор на зимнюю Олимпиаду в Сочи, но команде не хватало денег, чтобы оплатить транспорт спортсменам. Маркус, Палмер и круг энтузиастов собрали $25 000 в Dogecoin и отправили средства ямайцам. Чуть позже шуточная криптовалюта попала на гонки NASCAR, так как пользователи соцсетей проспонсировали одного из гонщиков.

Финансовые специалисты сходятся во мнении, что Dogecoin — не самая надежная инвестиция из-за своей природы, однако это не мешает спекулянтам зарабатывать на перепродаже. Илон Маск не впервые влияет на курс валюты: так, серия его постов в Twitter в 2021 году, где предприниматель назвал Dogecoin своей любимой криптовалютой, значительно повысила стоимость активов. Маска даже обвиняют в намеренной манипуляции курсом и создании финансовой пирамиды.

К середине 2021 года Dogecoin вошёл в топ-5 монет по полной рыночной капитализации. Сейчас этот показатель значительно просел, но даже после падения оценки до десяти центов проект все равно держится в топ-20.

Тем не менее, низкий потенциал накоплений делает Dogecoin весьма популярной валютой для мелких транзакций. Из-за того, что монеты дешевые, пользователи не склонны слишком дорожить своими запасами, благодаря чему криптовалюта и смогла проспонсировать поездку сборной Ямайки по бобслею. Ещё важно учитывать, что пик популярности Dogecoin пришёлся на 2021 год, когда денежные запасы США увеличились в результате пакета средств по стимулированию экономики.