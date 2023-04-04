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39 минут назад

Флагманские процессоры AMD Ryzen 9 7950X3D стали массово перегорать

Газета.Ru

Пользователи флагманских процессоров AMD Ryzen 9 7950X3D столкнулись с их самопроизвольным перегоранием. Об этом сообщает сетевое издание iXBT.

Флагманские процессоры AMD Ryzen 9 7950X3D стали массово перегорать
Фото: Газета.ruГазета.ru

Впервые о проблеме заявил пользователь форума Reddit с ником haijak, а затем последовали другие жалобы. Как сообщают пострадавшие, процессоры «умирают» без видимых причин — никто из них не занимался разгоном частоты устройств. Причем проблему нельзя списать на неисправную или несовместимую материнскую плату, так как в каждом случае использовались платы разных производителей: Asus, ASRock, Gigabyte и прочие.

Согласно жалобам, у некоторых пользователей процессоры Ryzen 9 7950X3D отказывали уже в первый день использования, а у некоторых через месяц. На данный момент достоверно известно о десяти подобных случаях, в том числе один из них зарегистрирован в России.

Большинство пострадавших хотят вернуть или обменять процессор по гарантии, однако у россиян после ухода AMD с рынка РФ с возвратом могут возникнуть сложности. Производитель пока никак не прокомментировал ситуацию.

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