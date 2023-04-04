Опубликован рейтинг лучших по цене и мощности смартфонов в марте

Разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг лучших Android-смартфонов марта по соотношению цена-производительность сразу в нескольких ценовых категориях.

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Так, в тройку лидеров среди смартфонов по цене до 2 тыс. юаней (около 22,6 тыс. руб.) вошли Redmi Note 11T Pro, OnePlus Ace Racing Edition и Redmi Note 12 Turbo.

Среди устройств по цене до 3 тыс. юаней (около 33,9 тыс. руб.) в лидерах оказались OnePlus Ace 2V, Lenovo Legion Y70 и Redmi K60.

Redmi K60 Pro, iQOO 11 и OnePlus 11 заняли верхушку топа в категории до 4 тыс. юаней (около 45,2 тыс. руб.). Среди смартфонов, стоимость которых превышает 4 тыс. юаней лучшими признали Oppo Find X6, iQOO 11 Pro и Xiaomi 13 Pro.

Наконец, самыми оцененными смартфонами по соотношению цена-производительность в категории от 5 тыс. юаней (около 56,5 тыс. руб.) оказались Nubia Red Magic 8 Pro+, Honor Magic5 Pro и OPPO Find X6 Pro.