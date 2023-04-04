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Интерес россиян к флагманским смартфонам Xiaomi вырос в 4 раза

Новые флагманские смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro вызвали большой интерес у российских покупателей. По данным группы «М.Видео – Эльдорадо», предзаказы на новинки были вчетверо выше, чем на предыдущую линейку Xiaomi 12.

Смартфоны Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro вышли в продажу в России 30 марта 2023 года. До 9 апреля действует специальное предложение: при покупке смартфона можно получить скидку 10 000 рублей. Цены начинаются с 72 990 рублей.

Xiaomi 13 получил 6,36-дюймовый экран AMOLED с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, основную камеру Leica с тремя датчиками на 50, 10 и 12 Мп, аккумулятор на 4500 мАч с поддержкой проводной зарядки на 67 Вт и беспроводной на 50 Вт. Xiaomi 13 Pro имеет 6,73-дюймовый экран AMOLED Samsung E6 с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, основную камеру Leica с тремя датчиками на 50 Мп, аккумулятор на 4820 мАч с поддержкой проводной зарядки на 120 Вт.

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