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20 минут назад

Sony представила новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением

Ferra.ru

Сегодня Sony представила новейшие беспроводные наушники WF-C700N, а также новый цветовой вариант Midnight Blue для своих флагманских WH-1000XM5.

Sony представила новые беспроводные наушники
Фото: Ferra.ruFerra.ru

WF-C700 похожи по дизайну на предыдущую модель WF-C500, но имеют более продвинутые характеристики. Наушники обеспечивают активное шумоподавление (ANC) с адаптивным управлением: оно настраивает уровень шумоподавления в зависимости от вашей активности.

Каждый наушник WF-C700N весит всего 4,6 грамма и подключается через Bluetooth 5.2 с поддержкой аудиокодеков SBC и AAC. Устройство обещает 7,5 часа воспроизведения с включённым ANC и 10 часов с выключенным ANC. С футляром эти значения увеличиваются до 15 часов с включённым шумоподавлением и 20 часов с выключенным.

WF-C700 доступны в четырёх цветовых вариантах. Цена в Европе установлена на уровне 120 евро, а открытые продажи начнутся 5 апреля.

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