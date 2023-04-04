«Яндекс» представил новые устройства

Российская компания «Яндекс» анонсировала новые устройства для умного дома. Об этом сообщается на сайте корпорации.

Фото: Yandex Yandex

Среди представленных устройств оказалась обновленная «Станции Макс», которая получила поддержку протокола Zigbee для управления девайсами умного дома. Колонка имеет LED-экран, пять динамиков мощностью 65 ватт, поддерживает вывод изображения в разрешении 4К.

Также компания представила хаб, который также поддерживает протокол Zigbee и позволяет управлять домашними смарт-устройствами при отсутствии умной колонки. В линейке компании появились смарт-датчики — для открытия окон и дверей, движения и освещения, замера температуры и влажности, обнаружения протечки и беспроводная кнопка.

В компании уточнили, что все датчики также поддерживают протокол Zigbee. В будущем устройства будут работать с единым протоколом Matter, когда другие производители смарт-устройств перейдут на него. В этом случае «Яндекс» обновит программное обеспечение гаджетов. Стоимость новой «Станции» и аппаратов для умного дома не раскрывается.