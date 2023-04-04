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21 минуту назад

«Яндекс» представил новые устройства

Lenta.ru

Российская компания «Яндекс» анонсировала новые устройства для умного дома. Об этом сообщается на сайте корпорации.

«Яндекс» представил новые устройства
Фото: YandexYandex

Среди представленных устройств оказалась обновленная «Станции Макс», которая получила поддержку протокола Zigbee для управления девайсами умного дома. Колонка имеет LED-экран, пять динамиков мощностью 65 ватт, поддерживает вывод изображения в разрешении 4К.

Также компания представила хаб, который также поддерживает протокол Zigbee и позволяет управлять домашними смарт-устройствами при отсутствии умной колонки. В линейке компании появились смарт-датчики — для открытия окон и дверей, движения и освещения, замера температуры и влажности, обнаружения протечки и беспроводная кнопка.

В компании уточнили, что все датчики также поддерживают протокол Zigbee. В будущем устройства будут работать с единым протоколом Matter, когда другие производители смарт-устройств перейдут на него. В этом случае «Яндекс» обновит программное обеспечение гаджетов. Стоимость новой «Станции» и аппаратов для умного дома не раскрывается.

Первая колонка «Яндекса» с экраном — «Станция Макс» — была представлена в ноябре 2020 года. В линейке компании также есть базовая «Яндекс.Станция» первого и второго поколения, компактные колонки «Станция Мини» и «Станция Лайт».

Наука и техника,Яндекс,
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