$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

«Яндекс» запустил приложение для генерации изображений на основе ИИ

Sostav.ruиещё 2

«Яндекс» создал прототип собственной нейросети «Шедевриум» для генерации картинок по текстовым запросам пользователей, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

«Яндекс» запустил приложение для генерации изображений на основе ИИ
Фото: «Яндекс»«Яндекс»

ИИ понимает русский и английский языки. Как и в случае со многими другими нейросетями, при работе с «Шедевриумом» нужно подробно составлять запрос, тогда она выдаст наиболее точный результат. Нейросеть учитывает особые пожелания, например, «фотореализм» или «высокая детализация», может подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях. «Шедевриум» создаёт изображения в несколько этапов: обрабатывает запрос и генерирует картинку, увеличивает её разрешение и после добавляет детали.

Разработчики обучили модель на 240 млн примеров изображений с текстовыми описаниями. Сейчас ИИ «скармливают» 500 млн данных.

«Мы пока в самом начале пути. В основе «Шедеврума» прототип нейросети, которой предстоит многому научиться. К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только. Бета-тест приложения для пользователей — это новый опыт и немного хорошего настроения, для нас — возможность чуть лучше понять, в каком направлении развивать нейросеть дальше», — говорит Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса».

Приложение «Шедеврум» бета-версии 0.1.4 доступно как для Android, так и для iOS. Понравившиеся картинки можно отмечать «лайками» в общей ленте. Самые популярные из них попадают в топ лучших на отдельной вкладке. Для того чтобы самостоятельно генерировать изображения, нужно оставить заявку и дождаться её подтверждения. В будущем такую возможность получат все зарегистрированные пользователи.

Наука и техника,Яндекс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий