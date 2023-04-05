«Яндекс» запустил приложение для генерации изображений на основе ИИ

«Яндекс» создал прототип собственной нейросети «Шедевриум» для генерации картинок по текстовым запросам пользователей, сообщили Sostav в пресс-службе компании.

Фото: «Яндекс» «Яндекс»

ИИ понимает русский и английский языки. Как и в случае со многими другими нейросетями, при работе с «Шедевриумом» нужно подробно составлять запрос, тогда она выдаст наиболее точный результат. Нейросеть учитывает особые пожелания, например, «фотореализм» или «высокая детализация», может подражать известным живописцам и работать в заданных художественных стилях. «Шедевриум» создаёт изображения в несколько этапов: обрабатывает запрос и генерирует картинку, увеличивает её разрешение и после добавляет детали.

Разработчики обучили модель на 240 млн примеров изображений с текстовыми описаниями. Сейчас ИИ «скармливают» 500 млн данных.

«Мы пока в самом начале пути. В основе «Шедеврума» прототип нейросети, которой предстоит многому научиться. К моменту финального релиза она сможет генерировать баннеры, иллюстрации, создавать изображения для интернет-витрин и не только. Бета-тест приложения для пользователей — это новый опыт и немного хорошего настроения, для нас — возможность чуть лучше понять, в каком направлении развивать нейросеть дальше», — говорит Алексей Гусаков, руководитель управления машинного интеллекта и исследований «Яндекса».