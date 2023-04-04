Дочь Стива Джобса изменила мнение об iPhone

Дочь основателя Apple Стива Джобса Ева изменила свое мнение об iPhone 14, который ранее высмеивала в социальных сетях. Как сообщает издание The Strategist, она внесла устройство в список вещей, без которых не может жить.

«Скажу кратко. Это инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна. Это изменило то, как проживаем свою жизнь. Говоря проще — это гениально», — заявила Джобс.

Как отметили в издании Insider, Ева могла изменить мнение об устройстве после того, как стала им пользоваться. Журналисты напомнили, что после презентации Apple в начале сентября 24-летняя девушка публиковала в соцсетях мем, на котором высмеивала серию iPhone 14 — якобы новые смартфоны практически ничем не отличаются от старых.