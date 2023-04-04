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Дочь Стива Джобса изменила мнение об iPhone

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Дочь основателя Apple Стива Джобса Ева изменила свое мнение об iPhone 14, который ранее высмеивала в социальных сетях. Как сообщает издание The Strategist, она внесла устройство в список вещей, без которых не может жить.

«Скажу кратко. Это инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна. Это изменило то, как проживаем свою жизнь. Говоря проще — это гениально», — заявила Джобс.

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Как отметили в издании Insider, Ева могла изменить мнение об устройстве после того, как стала им пользоваться. Журналисты напомнили, что после презентации Apple в начале сентября 24-летняя девушка публиковала в соцсетях мем, на котором высмеивала серию iPhone 14 — якобы новые смартфоны практически ничем не отличаются от старых.

Напомним, что новые устройства показали на ежегодной осенней презентации Apple. iPhone и iPhone 14 Plus получили «прошлогодний» процессор Apple A15, однако производительность была улучшена благодаря обновленной компоновке элементов. Также изменения коснулись основного модуля камеры. В остальном смартфоны были схожи с аналогичными устройствами из линейки iPhone 13.

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