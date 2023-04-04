Техногиганты нашли новый способ сэкономить в условиях кризиса

Google планирует сократить затраты на своих сотрудников, изменив правила выдачи оборудования, скотча и степлеров. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на письмо финансового директора Google и Alphabet Рут Порат.

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В своем письме Порат заявила о сокращении услуг для сотрудников в рамках долгосрочной экономии за счет повышения скорости и эффективности. Она также сравнила текущую ситуацию с кризисом 2008 года, когда компания урезала расходы на оборудование, недвижимость и техобслуживание. При этом в Google обещают сохранить «лучшие льготы и удобства в отрасли».

В этом же документе говорится, что компания приостанавливает обновления ноутбуков, настольных персональных компьютеров и мониторов сотрудников, а также изменит частоту замены оборудования. Неинженерные сотрудники будут получать Chromebook — ноутбуки с операционной системой Google. При этом ранее им выдавали более дорогие MacBook от Apple.

Вместе с тем Google перестанет оплачивать покупку новых смартфонов сотрудникам, если необходимый гаджет есть на складе компании. Для покупки аксессуаров дороже $1 тыс. нужно будет разрешение директора.

Также компания сокращает поставки степлеров и скотча и будет выдать их по запросу. В документе команды по недвижимости и рабочим местам говорится, что услуги питания, фитнеса, массажа и транспорта были созданы для работы в офисе пять дней в неделю, однако теперь Google планирует закрывать кафетерии по понедельникам и пятницам и некоторые малопосещаемые объекты из-за гибридных графиков с посещением офиса три дня в неделю.