Ученые раскрыли причины притворства самок пауков во время секса

Ученые раскрыли причины странного поведения самок пауков вида Aterigena ligurica, которые притворяются мертвыми во время секса. Как выяснилось, они делают это, чтобы самцы не беспокоились, что их съедят, сообщает Current Zoology.

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По данным исследователей, самки демонстрируют такое поведение, когда имеют дело с привлекательными партнерами, а от нежелательных отбиваются. Притворство облегчает им выбор лучших самцов.

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Специалистам было давно известно о сексуальной каталепсии у пауков, но до сих пор не было ясно, добровольно ли самки парализуют себя или же самцы каким-то образом контролируют это поведение через поведенческий триггер или химический сигнал. Чтобы объяснить такое поведение, исследователи провели эксперименты с пауками вида Aterigena aculeata и сравнили сексуальную каталепсию с похожими поведенческими реакциями, чтобы выяснить, кем она контролируется — самцами или самками.

В ходе экспериментов ученые наблюдали за самками пауков в трех ситуациях: когда те проявляли сексуальную каталепсию во время спаривания, когда притворялись мертвыми после того, как их встряхивали в пробирке, и когда находились под анестезией, имитирующей произведенные самцом химические вещества. После этого паучих замораживали до смерти и измельчали, чтобы проанализировать вещества, которые обусловливали их действия.

Согласно Live Science, в тех случаях, когда сексуальная каталепсия тесно имитировала танатоз (то есть когда паучиха притворялась мертвой — прим. «Ленты.ру»), более вероятно, что она контролировалась самкой. Но, если состояние было больше похоже на наркоз, это указывало на то, что оно могло возникнуть под влиянием самца.

Ученые отметили, что, хотя самки могут казаться мертвыми во время спаривания, самцы полностью осознают, что те притворяются. Вскоре после того, как спаривание заканчивается, а самец отходит, самка встает и быстро убегает.

Сексуальная каталепсия также встречается у нескольких других видов пауков, однако пока слишком рано говорить, что у остальных ее причины и механизм совпадают.