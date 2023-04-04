$77.95+1.5084.62+2.23
51 минуту назад

Российские дроны подключат к сотовым сетям

Ferra.ru

В России обсуждается возможность использования мобильной связи для управления беспилотными воздушными судами (БВС).

Российские дроны подключат к сотовым сетям
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на протокол заседания рабочей группы Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ). Согласно документу, сотовые компании готовы обеспечивать связью системы управления полётами дронов, если они будут оснащены SIM-картами или eSIM. Такое решение позволит создать полноценные системы управления беспилотниками, охватывающими практически всю страну.

Беспилотники будут использоваться для различных целей, в том числе для доставки почты, посылок, продуктов, готовой еды и прочего. Кроме того, они помогут в мониторинге незаконных мусорных свалок, самостроя и других объектов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий