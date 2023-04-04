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17 минут назад

Исследование показало заинтересованность пользователей в складном iPhone

Газета.Ru

Согласно опросу, проведенному компанией Counterpoint Research, почти треть американских пользователей планирует купить смартфон с гибким экраном. Это свидетельствует о растущем интересе к такому типу гаджетов, несмотря на их высокую стоимость и недостатки.

Исследование показало заинтересованность пользователей в складном iPhone
Фото: SamsungSamsung

Так, 28% опрошенных заявили, что они в качестве следующего смартфона выберут модель с гибким экраном, в то время как 17% заинтересованы в подобных девайсах. Кроме того 16% респондентов скорее всего рассмотрят такую покупку, а 12% больше склоняются к тому, что не выберут подобное устройство. Оставшиеся 27% опрошенных пока не определились.

Среди тех, кто хочет купить смартфон с гибким экраном, большинство (49%) предпочитает раскладушки, у которых экран складывается по горизонтали. Меньшинству (35%) нравится форм-фактор книжки, когда экран складывается по вертикали. Из них 46% собираются купить Samsung, в то время как 6% отдают предпочтение Motorola, а 39% хотели бы купить подобное устройство от Apple.

Компания Counterpoint Research прогнозирует, что рынок смартфонов с гибкими экранами будет расти в ближайшие годы, поскольку производители будут улучшать технологии и снижать цены. Согласно прогнозу аналитиков, в 2023 году мировой рынок складных смартфонов достигнет 22,7 млн единиц.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Apple разрабатывает AirPods с кейсом со встроенным сенсорным экраном.

Наука и техника,Apple,
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