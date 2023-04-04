Исследование показало заинтересованность пользователей в складном iPhone

Согласно опросу, проведенному компанией Counterpoint Research, почти треть американских пользователей планирует купить смартфон с гибким экраном. Это свидетельствует о растущем интересе к такому типу гаджетов, несмотря на их высокую стоимость и недостатки.

Фото: Samsung Samsung

Так, 28% опрошенных заявили, что они в качестве следующего смартфона выберут модель с гибким экраном, в то время как 17% заинтересованы в подобных девайсах. Кроме того 16% респондентов скорее всего рассмотрят такую покупку, а 12% больше склоняются к тому, что не выберут подобное устройство. Оставшиеся 27% опрошенных пока не определились.

Среди тех, кто хочет купить смартфон с гибким экраном, большинство (49%) предпочитает раскладушки, у которых экран складывается по горизонтали. Меньшинству (35%) нравится форм-фактор книжки, когда экран складывается по вертикали. Из них 46% собираются купить Samsung, в то время как 6% отдают предпочтение Motorola, а 39% хотели бы купить подобное устройство от Apple.

Компания Counterpoint Research прогнозирует, что рынок смартфонов с гибкими экранами будет расти в ближайшие годы, поскольку производители будут улучшать технологии и снижать цены. Согласно прогнозу аналитиков, в 2023 году мировой рынок складных смартфонов достигнет 22,7 млн единиц.