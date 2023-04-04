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28 минут назад

Самораспаковывающиеся WinRAR-архивы незаметно запускают PowerShell в атаках

Anti-Malware.ru

Киберпреступники начали добавлять вредоносную функциональность к самораспаковывающимся архивам WinRAR. Как правило, такие архивы содержат безобидные файлы, выступающие в качестве приманки, что позволяет атакующим обойти защитные системы.

WinRAR-архивы начали использовать в киберпреступных целях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самораспаковывающиеся архивы (SFX), создаваемые с помощью софта вроде WinRAR или 7-Zip, в целом представляют собой исполняемые файлы. Они содержат архивированные данные вместе со встроенным кодом для их распаковки.

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Чтобы предотвратить несанкционированный доступ к таким файлам, их можно защитить паролем. Основное назначение SFX-файлов — упростить передачу архивированных данных тем пользователям, у которых нет утилиты для декомпрессии.

В ходе расследования одного из недавних инцидентов специалисты компании CrowdStrike наткнулись на использование самораспаковывающихся архивов в киберпреступных целях. Анализ показал, что за атакой стояла группировка, задействовавшая скомпрометированные учётные данные для использования utilman.exe в злонамеренных целях.

Utilman — это приложение, которое можно запустить до того, как пользователь вошёл в систему. Зачастую злоумышленники используют его для обхода аутентификации в ОС. В описанном CrowdStrike случае утилита применялась для запуска запароленного SFX-файла, предварительно помещённого в систему жертвы.

В защищённом паролем архиве содержался тестовый файл, выступающий в качестве приманки. Настоящая же задача этого SFX заключалась в использовании настроек WinRAR для запуска PowerShell, командной строки Windows (cmd.exe) и Диспетчера задач с правами ОС.

Как только жертва распаковывала текстовый файл, запускался целый ряд команд. Тем не менее классической вредоносной программы в архиве не было. Киберпреступники добавили несколько команд, открывающих бэкдор в системе.

Всё дело в том, что возможности WinRAR позволяют установить особые настройки SFX и добавить список исполняемых файлов, которые будут запускаться до и после процесса. Специалисты Crowdstrike считают, что такой подход к атакам позволит обойти среднестатистические антивирусы.

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