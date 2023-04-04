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27 минут назад

Наушники AirPods могут унаследовать «фишки» от Apple Watch

Газета.Ru

Компания Apple изобрела чехол для беспроводных наушников AirPods с сенсорным дисплеем, позволяющим пользователям взаимодействовать с приложениями для прослушивания музыки, Apple TV+, картами и другими. Об этом сообщает портал Patently Apple.

Наушники AirPods могут унаследовать «фишки» от Apple Watch
Фото: AppleApple

Согласно поданному еще в сентябре 2022 года патенту, пользователи смогут переключаться между приложениями с помощью голосовых команд Siri. На одном из схематических изображений показана возможность передачи песни с AirPods на колонку HomePod с помощью функции Handoff.

Учитывая, что в прошлом году Apple официально «похоронила» iPod, такое решение может являться продолжением легендарных музыкальных плееров. К тому же AirPods со встроенным дисплеем могут стать дополнительным аксессуаром к iPhone. Это позволит пользователям, у которых нет Apple Watch, управлять мультимедийными функциями смартфона и другим приложениям, не доставая iPhone из кармана.

Однако существование такого патента не гарантирует, что подобное устройство может однажды поступить в продажу, так как на счету компании большое количество нереализованных патентов.

Наука и техника,Apple,
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