Наушники AirPods могут унаследовать «фишки» от Apple Watch

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Apple запатентовала кейс для наушников с сенсорным дисплеем. Об этом сообщает издание Patently Apple.

Информация об изобретении появилась на сайте ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO) в апреле, однако компания подала заявку на регистрацию еще в сентябре 2021 года. Согласно материалам, инженеры Apple предложили встроить в футляр для наушников AirPods сенсорный дисплей для управления функциями гарнитуры.

В документе описывается, что с помощью дисплея пользователь может видеть, какая композиция в настоящий момент проигрывается. Также владелец устройства получает возможность переключать треки, ставить музыку на паузу, регулировать уровень громкости.

В отдельном документе отмечается, что кейс для AirPods стал бы более полезным, если бы с его помощью можно было бы управлять воспроизведением вслепую. Инженеры компании описали устройство сенсорного механизма с тактильной отдачей, с помощью которого пользователь смог бы переключать композиции или увеличивать и уменьшать громкость, не доставая футляр из кармана.