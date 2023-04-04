Космический телескоп «Хаббл» обнаружил «галактику-медузу», расположенную в созвездии Пегаса на расстоянии более 800 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщает издание Al-Jarida.

С диска галактики JW100 буквально «стекают» потоки межзвездного газа, из которого образуются звезды. Их сходство с длинными щупальцами и побудило астрономов назвать ее «медузой».

Как считают в NASA, потоки образуются в результате «зачистки под давлением», когда отдельные галактики сталкиваются с диффузным газом, пронизывающим целые скопления галактик. В результате они прорываются сквозь разреженную материю, которая действует как встречный ветер. Она уносит газ и пыль в межгалактическое пространство, формируя гигантские шлейфы.