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22 минуты назад

«Хаббл» обнаружил «галактику-медузу»

Никита Бородкин

Космический телескоп «Хаббл» обнаружил «галактику-медузу», расположенную в созвездии Пегаса на расстоянии более 800 миллионов световых лет от Земли. Об этом сообщает издание Al-Jarida.

«Хаббл» обнаружил «галактику-медузу»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С диска галактики JW100 буквально «стекают» потоки межзвездного газа, из которого образуются звезды. Их сходство с длинными щупальцами и побудило астрономов назвать ее «медузой».

Как считают в NASA, потоки образуются в результате «зачистки под давлением», когда отдельные галактики сталкиваются с диффузным газом, пронизывающим целые скопления галактик. В результате они прорываются сквозь разреженную материю, которая действует как встречный ветер. Она уносит газ и пыль в межгалактическое пространство, формируя гигантские шлейфы.

Напомним, что ранее ученые с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» обнаружили активную сверхмассивную черную дыру, масса которой в 10 миллионов раз превышает массу Солнца. Это самая ранняя из всех обнаруженных сверхмассивных черных дыр, и она активно развивается.

Наука и техника,NASA,
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