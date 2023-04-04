Опасность искусственного интеллекта для общества оценили

«Опасения о том, что ИИ выйдет из-под контроля и начнет совершать деструктивные действия беспочвенны, потому что у него должны быть полномочия и возможности подобного рода, так что ограничения в этом вопросе должны касаться разработчиков. Единственное, в чем я вижу опасность, и почему, возможно, стоит ограничивать его использование, это то, что сейчас нейросети могут использоваться для создания разных текстов, научных статей, новостей», — сказал Ульянов.