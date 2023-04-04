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40 минут назад

Япония отложила все запуски ракет H-2A

Lenta.ru

Японское агентство аэрокосмических исследований отложило все запуски ракет H-2A из-за неполадок с перспективным носителем H3. Об этом сообщает SpaceNews.

Япония отложила все запуски ракет H-2A
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно японской стороне, «трудно начать подготовку к запуску [H-2A] в этом месяце, поскольку ведется выяснение [причин] неудачного старта H3».

Издание напоминает, что старый и новый носители, разработанные компанией Mitsubishi Heavy Industries (MHI), имеют множество общих элементов. Отмечается, что именно проблемы с LE-5B-3 — двигателем второй ступени перспективной ракеты — привели к необходимости задействовать команду на самоподрыв впервые стартовавшей H3.

Издание пишет, что задержка в несколько месяцев коснется двух японских космических миссий — X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) и Smart Lander for Investigating Moon (SLIM).

В марте Японское агентство аэрокосмических исследований прервало первый полет H3, поскольку не смогло спрогнозировать успешное завершение миссии.

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