Австралийским чиновникам запретили TikTok

Власти Австралии намерены в ближайшем будущем запретить китайскую соцсеть TikTok к использованию на всех правительственных устройствах.
«После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества», – заявил генеральный прокурор Австралии.
Такие же планы вынашивает США, Эстония, Норвегия. Британия и Новая Зеландия уже запретили соцсеть.
Ранее «СП» писала о том, что Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов на нейтральную.