Австралийским чиновникам запретили TikTok

«После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества», – заявил генеральный прокурор Австралии.