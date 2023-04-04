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32 минуты назад

Австралийским чиновникам запретили TikTok

Свободная прессаиещё 1

Власти Австралии намерены в ближайшем будущем запретить китайскую соцсеть TikTok к использованию на всех правительственных устройствах.

Австралийским чиновникам запретили TikTok
Фото: ТАССТАСС

«После получения рекомендаций от органов разведки и безопасности сегодня я уполномочил секретаря генеральной прокуратуры издать обязательное распоряжение в соответствии с системой политики защиты и безопасности о запрете приложения TikTok на устройствах, выданных министерствами и ведомствами Содружества», – заявил генеральный прокурор Австралии.

Такие же планы вынашивает США, Эстония, Норвегия. Британия и Новая Зеландия уже запретили соцсеть.

Ранее «СП» писала о том, что Китай поменял свою позицию по вопросу принадлежности южной части Курильских островов на нейтральную.

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