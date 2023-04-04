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38 минут назад

Ученые нашли у миног механизм восстановления после травмы позвоночника

Мир24

Американские ученые провели исследование и установили необычную особенность миног. Эти существа используют обратную связь от органов чувств, чтобы снова научиться плавать после травмы позвоночника. По мнению специалистов, данный метод может помочь людям с параличом, пишет издание PNAS.

У миног нашли механизм восстановления после травмы позвоночника
Фото: Мир 24Мир 24

Давно известно, что миногообразные очень быстро восстанавливаются даже после тяжелых повреждений спинного мозга. Было установлено, что у данных существ происходит регенерация нейронов, однако восстанавливается только небольшая часть нервных клеток. Следовательно, для того чтобы вернуть им способность плавать, должен быть задействован иной механизм.

Ученые предположили, что миноги используют так называемую проприоцепцию. Это ощущение положения частей тела относительно друг друга в пространстве. Исследователи применили математические модели для имитации движения миног для определения эффекта от сенсорной обратной связи на плавательное поведение. Эти модели учитывали изгибы и растяжение тела над очагом поражения в спинном мозг, посылая сигналы остальным частям тела через мышцы.

Биологически правдоподобные модели показали восстановление плавательной способности. Вместе с тем, так как у миног восстанавливаются лишь некоторые нейроны спинного мозга, им вполне может хватить даже меньше сенсорной обратной связи, чем показали математические модели.

Авторы работы уверены, что их открытие может помочь для успешной реабилитации пациентам, у которых развился паралич.

Ранее американские инженеры создали мозговой имплантат, который позволит набирать текст силой мысли.

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