Маск сменил логотип Twitter

Илон Маск является поклонником Dogecoin. Он говорил, что в будущем криптовалюта будет приниматься в Tesla, Starlink, Starship, SolarRoof, а также на заправках электромобилей в качестве средства платежа. Символом криптовалюты Dogecoin является интернет-мем с изображением рыжей собаки породы сиба-ину. После сообщения о смене логотипа Twitter, цена криптовалюты Dogecoin выросла на 26,65% до 0,101 доллара, уточняет РИА Новости.