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10 минут назад

Маск сменил логотип Twitter

РИА "ФедералПресс"

Популярная социальная сеть Twitter, принадлежащая американскому миллионеру Илону Маску, обновила логотип, убрав с него голубую птицу, об этом пишет РИА Новости.

Маск сменил логотип Twitter
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Теперь на сайте соцсети изображение собаки с логотипа криптовалюты Dogecoin», – пишет агентство.

Илон Маск является поклонником Dogecoin. Он говорил, что в будущем криптовалюта будет приниматься в Tesla, Starlink, Starship, SolarRoof, а также на заправках электромобилей в качестве средства платежа. Символом криптовалюты Dogecoin является интернет-мем с изображением рыжей собаки породы сиба-ину. После сообщения о смене логотипа Twitter, цена криптовалюты Dogecoin выросла на 26,65% до 0,101 доллара, уточняет РИА Новости.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Маск предрек США большую расплату.

Наука и техника,Илон Маск,
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