Популярная соцсеть изменила логотип на Dogecoin

Социальная сеть Twitter изменила привычный логотип на сиба-ину которая является символом криптовалюты Dogecoin.
Владелец Twitter Илон Маск пока что никак не прокомментировал новшество, поэтому причины такого редизайна на данный момент остаются неизвестными. В блоге и на странице поддержки Twitter также нет каких-либо разъяснений.
При этом агентство Bloomberg сообщает, что после появления логотипа Dogecoin в Twitter стоимость криптовалюты на бирже Binance подскочила на 30%.
Отметим, что ранее Илон Маск неоднократно положительно оценивал Dogecoin и даже обещал «отправить Dogecoin на Луну» – запустить к Луне спутник, полностью оплаченный этой криптовалютой. Позже группа инвесторов заявила, что Маска намеренно завысил цену Dogecoin на 36 000%.