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10 минут назад

Twitter заменил логотип на Dogecoin

Елена Прошина

Социальная сеть Twitter изменила привычный логотип на сиба-ину которая является символом криптовалюты Dogecoin.

Популярная соцсеть изменила логотип на Dogecoin
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Владелец Twitter Илон Маск пока что никак не прокомментировал новшество, поэтому причины такого редизайна на данный момент остаются неизвестными. В блоге и на странице поддержки Twitter также нет каких-либо разъяснений.

При этом агентство Bloomberg сообщает, что после появления логотипа Dogecoin в Twitter стоимость криптовалюты на бирже Binance подскочила на 30%.

Отметим, что ранее Илон Маск неоднократно положительно оценивал Dogecoin и даже обещал «отправить Dogecoin на Луну» – запустить к Луне спутник, полностью оплаченный этой криптовалютой. Позже группа инвесторов заявила, что Маска намеренно завысил цену Dogecoin на 36 000%.

Наука и техника,Илон Маск,
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