Популярная соцсеть изменила логотип на Dogecoin

Социальная сеть Twitter изменила привычный логотип на сиба-ину которая является символом криптовалюты Dogecoin.

Владелец Twitter Илон Маск пока что никак не прокомментировал новшество, поэтому причины такого редизайна на данный момент остаются неизвестными. В блоге и на странице поддержки Twitter также нет каких-либо разъяснений.

При этом агентство Bloomberg сообщает, что после появления логотипа Dogecoin в Twitter стоимость криптовалюты на бирже Binance подскочила на 30%.