В Германии при необходимости могут заблокировать ChatGPT
Германия не исключает блокировки ChatGPT и находится в контакте с итальянским регулятором, уже введшим такой запрет, изучая подоплеки решения о блокировке ChatGPT, сообщает Reuters со ссылкой на профильное ведомство. В дальнейшем Берлин «скоординирует действия» с европейскими властями, и «в принципе, подобный запрет возможен и в Германии».
О причинах беспокойства европейских властей говорит аналитик Axevil Capital Влад Соловьев:
«Проблема вся заключается в закрытости этой большой языковой модели, которую используют в компании OpenAi, в том числе в своем продукте ChatGPT, который функционирует на последней версии MGPT4. Это версия 4, которая обещала добавление мультимодальности, которая до сих пор так в функционал не запущена. Но все же проблема с такими моделями, повторюсь, — закрытость их, то есть за пределами компании никто не знает, что они, собственно, там делают, какие используют модели, сколько параметров, какие дата-сеты, как используют привлечение оценщиков и людей. Решение, как мне видится, это просто открытие, нужно сделать сервис с открытым исходным кодом, чтобы каждый разработчик или человек интересующийся мог проверить, что все-таки происходит там «под капотом», мог добавить какое-то улучшение. И принимались бы эти улучшения, какие-то нововведения консенсусом всех разработчиков, которые участвуют в этом процессе, а не только как вот сейчас, к сожалению, принимаются за закрытыми дверями».
Рим объяснил ограничения в отношении ChatGPT возможными нарушениями требований по приватности и кибербезопасности. Регулятор сослался на недавнюю утечку данных нейросети, массовый сбор информации из неограниченного числа источников и отсутствие механизма проверки возраста пользователей. На деле у решения могут быть и другие причины, считает основатель и директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев:
«Основной риск связан с тем, на основе каких данных ChatGPT выдает свой ответ. По аналогиям можно вспомнить такой сервис, как «Яндекс Новости», когда новостная повестка человека, которая показывается ему на всех возможных устройствах, формируется с помощью нейронной сети. И тот, у кого контроль над новостной повесткой, тот и может задавать свои темы, которые будут крутиться в голове у человека. То же самое с ChatGPT. На сегодняшний день это самое скачиваемое приложение в мире. И доступа к базам данных, из которых будут формироваться ответы, у властей, например, Италии или любой другой страны нет. И, по всей видимости, Италия направила официальный запрос о предоставлении ключей доступа, на что получила отказ. И на основании этого отказа она запретила. Это абсолютно нормальный подход любой страны, которая заботится об информационном поле, в котором обитают жители этой страны».
После решения Италии о запрете сервиса компания OpenAI сама закрыла доступ к нейросети на территории страны, но подчеркнула соблюдение требований по приватности. Reuters указывает, что о планах по блокировке нейросети на территории Германии или других стран Евросоюза речи не идет. Представитель немецкого регулятора отвечал именно на вопрос о том, исключают ли власти подобные действия или нет.