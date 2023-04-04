В Германии  при необходимости могут заблокировать ChatGPT

«Проблема вся заключается в закрытости этой большой языковой модели, которую используют в компании OpenAi, в том числе в своем продукте ChatGPT, который функционирует на последней версии MGPT4. Это версия 4, которая обещала добавление мультимодальности, которая до сих пор так в функционал не запущена. Но все же проблема с такими моделями, повторюсь, — закрытость их, то есть за пределами компании никто не знает, что они, собственно, там делают, какие используют модели, сколько параметров, какие дата-сеты, как используют привлечение оценщиков и людей. Решение, как мне видится, это просто открытие, нужно сделать сервис с открытым исходным кодом, чтобы каждый разработчик или человек интересующийся мог проверить, что все-таки происходит там «под капотом», мог добавить какое-то улучшение. И принимались бы эти улучшения, какие-то нововведения консенсусом всех разработчиков, которые участвуют в этом процессе, а не только как вот сейчас, к сожалению, принимаются за закрытыми дверями».