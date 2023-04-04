Для восстановления нейронов предложили использовать шелк

В процессе эксперимента авторы изготовили нервные каналы из двух разных видов шелка: для трубок использовался шелк тутового шелкопряда, а внутри они состояли из шелка пауков. Функционирование этих каналов было протестировано на животной модели. Все испытания прошли успешно, а поврежденные нервы прижились к новым шелковым каналам и росли вдоль имплантантов до тех пор, пока разорванные нервные окончания не были восстановлены.