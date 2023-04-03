Тим Кук намекнул на существование VR-гарнитуры от Apple

"Мое мышление всегда развивается и меняется. Стив [Джобс] учил меня тому, что никогда не надо основывать всю свою жизнь на убеждениях из прошлого. Когда узнаешь что-то новое и понимаешь, что был неправ, надо уметь признать это и идти вперед", - признался гендиректор Apple.