Тим Кук намекнул на существование VR-гарнитуры от Apple

Глава американской компании Apple Тим Кук в интервью журналу GQ намекнул на существование VR-гарнитуры и рассказал о том, какие функции может иметь будущий гаджет.
"В нашей компании существует идея того, что пользователь может наложить на физический мир вещи из цифрового мира, это поможет значительно улучшить общение людей", - отметил он.
По словам Кука, подобная технология способна дать людям возможность достигать новых целей, так как раньше многие вопросы приходилось решать, только используя уже ставшие привычными смартфоны и другие устройства.
Журналист GQ припомнил Куку критику умных очков других компаний, таких как Google Glass.
"Мое мышление всегда развивается и меняется. Стив [Джобс] учил меня тому, что никогда не надо основывать всю свою жизнь на убеждениях из прошлого. Когда узнаешь что-то новое и понимаешь, что был неправ, надо уметь признать это и идти вперед", - признался гендиректор Apple.
На вопрос о том, может ли Apple ждать провал из-за низкого интереса потребителей к совершенно новому гаджету, такому как VR-гарнитура, Кук ответил, что компания из Купертино не сомневается в своих инновациях.
Ранее компания Apple объявила, что проведет конференцию для разработчиков WWDC 2023 с 5 по 9 июня. По неофициальной информации, на ней впервые представят фирменную гарнитуру смешанной реальности.