Создана обходящая проверку на робота нейросеть

Американские инженеры из Google Research разработали специальную нейросеть, единственная цель которой - обходить защиту от ботов с помощью ввода комбинаций цифр, букв и знаков на картинке (так называемая капча, или captcha). На это обратили внимание на портале ITHome.

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Отмечается, что разработанное ПО получило название Pix2Struct. Встроенный искусственный интеллект умеет преображать изображение в текст, даже если символы на картинке очень искажены, что и призвано не дать роботам определить символы.

Капча используется для проверки того, что на страницу заходит именно человек, а не бот. Однако теперь у ботов может появиться способность для успешного прохождения этой проверки, если в их работу внедрят наработки нового ПО.

По словам разработчиков Pix2Struct, их модель ИИ также изучает базовую структуру страницы сайта независимо от того, какие элементы были использованы при ее создании. Это позволяет лучше распознавать символы, потому что порой часть из них хранятся внутри кода сайта.

Pix2Struct был совместно разработан учеными и стажерами Google Research. При этом авторы уверяли, что эта модель не разработана специально для капчи.