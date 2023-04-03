$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Создана обходящая проверку на робота нейросеть

Газета.Ru

Американские инженеры из Google Research разработали специальную нейросеть, единственная цель которой - обходить защиту от ботов с помощью ввода комбинаций цифр, букв и знаков на картинке (так называемая капча, или captcha). На это обратили внимание на портале ITHome.

Создана обходящая проверку на робота нейросеть
Фото: ShutterstockShutterstock

Отмечается, что разработанное ПО получило название Pix2Struct. Встроенный искусственный интеллект умеет преображать изображение в текст, даже если символы на картинке очень искажены, что и призвано не дать роботам определить символы.

Капча используется для проверки того, что на страницу заходит именно человек, а не бот. Однако теперь у ботов может появиться способность для успешного прохождения этой проверки, если в их работу внедрят наработки нового ПО.

По словам разработчиков Pix2Struct, их модель ИИ также изучает базовую структуру страницы сайта независимо от того, какие элементы были использованы при ее создании. Это позволяет лучше распознавать символы, потому что порой часть из них хранятся внутри кода сайта.

Pix2Struct был совместно разработан учеными и стажерами Google Research. При этом авторы уверяли, что эта модель не разработана специально для капчи.

Ранее компания Cloudfare предложила избавить мир от капчи, создав альтернативный способ для идентификации людей в интернете.

Наука и техника,Google,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий