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1 час назад

Открыт новый элемент электронной схемы

Lenta.ru

Ученые Техасского университета впервые определили новый элемент электронной схемы — меминдуктор. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Открыт новый элемент электронной схемы
Фото: Scientific Reports (2023)Scientific Reports (2023)

Элемент электронной схемы представляет собой компонент, который используются для управления электрическим током через электрическую цепь. Известны три классических элемента — резистор, конденсатор и индуктор, а также два дополнительных элемента — мемристор и мемконденсатор, реализованные в 2008 и 2019 году соответственно. Свойства двух последних зависят от предыдущих значений тока или напряжения, что известно под названием гистерезис.

Исследователи создали схему с двумя клеммами, состоящую в основном из электромагнита, взаимодействующего с парой постоянных магнитов. С помощью нее ученые смогли доказать существование кривой гистерезиса внутри индуктора, что способствует возникновению «памяти» о предыдущем состоянии компонента.

Как пишут авторы, несколько существующих физических систем, таких как плунжеры электромагнитного клапана и звуковые акустические системы, имеют сходство в принципе работы с меминдуктором и поэтому нуждаются в дальнейшем и более тщательном изучении меминдуктивных свойств.

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