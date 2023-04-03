$76.45+0.1482.39-0.75
29 минут назад

Ученые засняли самую глубоководную рыбу в мире

Елена Прошина

Исследователи из Японии и Австралии засняли на камеру рыбу-улитку обитающую на глубине 8336 м. Она стала самой глубоководной рыбой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Университет Западной Австралии.

Уточняется, что рыба была обнаружена у берегов Японии во впадине Идзу-Огасавара. Камера запечатлела полупрозрачную рыбу размером с человеческую ладонь. Выловить рыбу исследователям не удалось, поэтому точно идентифицировать видовую принадлежность невозможно. Однако учёные полагают, что на снимок попала разновидность Pseudoliparis belyaevi – рыбы-улитки, которые могут выжить на подобных глубинах. Кроме того, исследователям удалось выловить несколько таких рыб в том же месте, но на меньшей глубине.

«Мы предсказали, что там будет самая глубокая рыба, и мы предсказали, что это будет рыба из семейства липаровых. Меня расстраивает, когда люди говорят, что мы ничего не знаем о морских глубинах. Мы знаем. Все меняется очень быстро», – прокомментировал находку исследователь из Университета Западной Австралии Алан Джеймисон.

Он также добавил, что на изучение этих глубоководных существ исследователи потратили более 15 лет.

Отметим, что предыдущая самая глубоководная рыба, попавшая на камеру, была обнаружена на глубине 8200 метров в Марианской впадине. Это тоже был подвид рыбы-улитки. Этот вид может выдерживать огромное давление больших глубин благодаря своему студенистому телу, хотя многие подвиды рыб-улиток предпочитают жить на мелководье.

Ранее учёные из Санкт-Петербурга обнаружили новый вид бактерий в Беларуси.

Наука и техника,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий