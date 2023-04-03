Ученые засняли самую глубоководную рыбу в мире

Исследователи из Японии и Австралии засняли на камеру рыбу-улитку обитающую на глубине 8336 м. Она стала самой глубоководной рыбой за всю историю наблюдений. Об этом сообщает Университет Западной Австралии.

Уточняется, что рыба была обнаружена у берегов Японии во впадине Идзу-Огасавара. Камера запечатлела полупрозрачную рыбу размером с человеческую ладонь. Выловить рыбу исследователям не удалось, поэтому точно идентифицировать видовую принадлежность невозможно. Однако учёные полагают, что на снимок попала разновидность Pseudoliparis belyaevi – рыбы-улитки, которые могут выжить на подобных глубинах. Кроме того, исследователям удалось выловить несколько таких рыб в том же месте, но на меньшей глубине.

«Мы предсказали, что там будет самая глубокая рыба, и мы предсказали, что это будет рыба из семейства липаровых. Меня расстраивает, когда люди говорят, что мы ничего не знаем о морских глубинах. Мы знаем. Все меняется очень быстро», – прокомментировал находку исследователь из Университета Западной Австралии Алан Джеймисон.

Он также добавил, что на изучение этих глубоководных существ исследователи потратили более 15 лет.

Отметим, что предыдущая самая глубоководная рыба, попавшая на камеру, была обнаружена на глубине 8200 метров в Марианской впадине. Это тоже был подвид рыбы-улитки. Этот вид может выдерживать огромное давление больших глубин благодаря своему студенистому телу, хотя многие подвиды рыб-улиток предпочитают жить на мелководье.