Как правильно защитить свой телефон: топ-5 вариантов блокировки

Информационная безопасность — один из самых актуальных вопросов сегодняшней жизни, причем это касается не только каких-то баз данных и защищенных серверов, но и мобильных телефонов. Одним из главных преимуществ Android всегда была широта доступных опций, и инструменты блокировки экрана — не исключение. Портал SlashGear разобрал плюсы и минусы всех методов блокировки на Android.

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PIN-код

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Персональный идентификационный номер — второй по надежности механизм блокировки домашнего экрана, который работает за счет короткого пароля. Теоретически его можно взломать подбором случайных номеров, однако Android-смартфоны автоматически блокируются после определенного числа неудачных попыток. Их можно даже настроить таким образом, чтобы неправильный ввод PIN-кода запускал откат к заводским настройкам — это защитит чувствительную информацию от утечки в случае потери телефона.

В то же время, PIN-коды достаточно уязвимы к социальным атакам. Кроме того, злоумышленник может просто подглядеть ваш код и запомнить его, поэтому советуем никогда не вводить PIN в людных местах.

Графический ключ

Графические ключи — визитная карточка безопасности на Android, однако тяжело сказать, насколько они надежны. Функция разблокировки экрана при вводе особого узора позволяет скрывать ценную информацию от посторонних глаз, т.к. он может вводиться быстрее, чем стандартный пароль или код. Тем не менее, если говорить о безопасности, графические ключи — инструмент скорее средней надежности. Их точно так же можно запомнить, рассмотрев ключ издали, или разгадать их по отпечаткам пальцев на экране телефона. Однако для большинства пользователей это хороший компромисс.

Отпечаток пальца

Датчики отпечатка пальца уже много лет считаются де-факто основным инструментом безопасности, которые сочетают сравнительно надежную защиту и удобство. Конечно, злоумышленники все еще могут воссоздать ваш отпечаток, и некоторые пользователи Android сталкивались с ошибками датчика, однако большую часть времени метод работает без каких-либо проблем. Многие современные телефоны используют для считывания отпечатков оптический датчик, встроенный прямо под экран, тогда как другие располагают его на задней панели телефона или кнопке включения.

Стоит отметить, что оптический сенсор легко обмануть, если кто-то завладеет вашими отпечатками пальцев. Однако сами данные об отпечатках хранятся в зашифрованной секции памяти телефона, которая недоступна главному процессору и приложениям.

Распознавание лица

Опознавание лица при помощи камеры — еще один популярный, но не такой надежный метод защиты. Технология FaceID от Apple применяет не только камеру, но и инфракрасные датчики глубины изображения, которые повышают точность распознавания, однако на Android, чаще всего, используется только камера. Хотя последние версии ОС получили комплексные алгоритмы, которые добиваются примерно того же результата. Разблокировка по лицу — удобная функция, когда вы не можете освободить руки для отпечатка пальца, но на Android телефон по умолчанию попросит вас завести PIN, пароль или графический ключ в качестве запасной меры.

Smart Lock