Дочь Стива Джобса изменила мнение об iPhone

Дочь основателя Apple Стива Джобса охарактеризовала смартфоны серии iPhone 14. Об этом сообщает издание The Strategist.

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В разговоре с медиа Ева Джобс перечислила вещи, без которых, по ее словам, не может жить. В списке оказался смартфон iPhone 14, созданный компанией, которая была основана ее отцом.

«Я буду краткой. Это инструмент для творчества и шедевр эстетического дизайна», — заявила Джобс.

По словам журналистов издания Insider, Ева Джобс могла изменить мнение об устройстве. В начале сентября 24-летняя девушка опубликовала в своих соцсетях мем, высмеивающий серию девайсов iPhone 14, — тот факт, что новые смартфоны практически ничем не отличаются от старых.

Ева Джобс также призналась в интервью, что аппараты Apple изменили ее жизнь.

«Проще говоря, мне кажется, что это гениально», — подчеркнула Джобс.