Зафиксированы радиоволны, порождаемые магнитным полем экзопланеты

Ученые обнаружили радиоволны, порождаемые магнитными полем экзопланеты YZ Ceti b. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: NASA NASA

В последние годы открытие экзопланет стало для ученых рутиной, но большинство из них относятся к классу газовых гигантов и совсем не похожи на Землю. Открытие каменистых планет является более редким, но ученым особенно интересно исследовать их свойства, поскольку они могут походить на Землю. В том числе, для поддержания жизни необходимо не только наличие воды и тепла, но и магнитного поля — без него солнечный ветер убьет клетки и «сдует» атмосферу подобно тому, как это произошло с Марсом.

Теперь Себастьян Пиньеда и его коллеги из Университета штата Колорадо в Боулдере зафиксировали надежные признаки существования магнитного поля у каменистой экзопланеты. Она расположена в созвездии Кита на расстоянии в 12,1 световых лет от Земли.

Эта планета представляет собой каменистое тело размером меньше Венеры или Земли, что делает планету одним из самых близких к нам кандидатов на роль «двойников Земли». Она вращается вокруг звезды YZ на относительно небольшом расстоянии и совершает оборот вокруг этого красного карлика примерно за два дня, из-за чего на ее поверхности должны господствовать очень высокие температуры.

При помощи наземного радиотелескопа VLA астрономы обнаружили, что звездная система YZ вырабатывает необычные периодические радиовспышки, частота появления которых соответствовала тому, каким образом YZ Ceti b вращается по орбите вокруг красного карлика. Последующий анализ структуры спектра и мощности этих всплесков радиоволн показал, что они порождались взаимодействиями магнитосферы планеты и магнитного поля звезды, присутствующего в выбросах звездного ветра.