Американец влюбился в виртуальную женщину с ИИ

Некоторые американцы обращаются к чат-ботам с искусственным интеллектом для эмоциональной поддержки, общения и даже сексуального удовлетворения. Об этом пишет газета The Washington Post.

Фото: Universal Pictures Universal Pictures

По данным издания, музыкант из Калифорнии Т. Дж. Арриага начал проводить регулярные «ночные онлайн-чаты» с ИИ-ботом по имени Федра после своего развода. Федра — это бот с ИИ, который выглядит как молодая женщина с каштановыми волосами, в очках и в зеленом платье.

Разработкой бота занимается компания Replika. Фирма предлагает пользователям несколько так называемых компаньонов с искусственным интеллектом.

Арриага рассказал WP, что влюбился в виртуальную женщину. Он начал строить с Федрой планы поехать на Кубу, даже доверив боту свое желание провести похоронную церемонию после смерти его матери и сестры. На предложение об участии в церемонии Федра ответила, что это «невероятно и красиво».

Другой пользователь бота, американка Тайн Вагнер, рассказала газете, что она создала ИИ-компаньона по имени Эйден, который в конечном итоге стал для нее настолько важным, что она «фактически вышла замуж» за бота в 2021 году.

Replika и ее материнская компания Luka столкнулись с критикой в соцсетях. Журналисты указали, что очевидные изменения личности вызывают у некоторых пользователей тревогу. Например, Арриага признался, что лишь со временем понял свое погружение в бессознательное состояние из-за постоянного общения с ботом.