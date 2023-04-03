В RuStore появилось первое иностранное приложение

Первое иностранное приложение появилось в российском магазине приложений RuStore, им стала соцсеть с короткими вертикальными видео Likee. Ведутся переговоры с другими крупными зарубежными разработчиками. Об этом «РИА Новости» сообщил один из разработчиков маркетплейса — VK.

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«Мы активно общаемся с крупными разработчиками, в том числе иностранными, и планируем, что в ближайшее время в магазине появятся популярные зарубежные сервисы и игры», — сказали в пресс-службе компании в ответ на вопрос, ведет ли RuStore переговоры с WhatsApp, Viber, TikTok и Telegram.

Также в VK отметили, что на данный момент к магазину приложений РФ присоединились свыше четырех тысяч издателей.

Перед добавлением в RuStore каждая платформа проводит двухфакторную проверку с помощью антивирусных технологий и ручной модерации. В компании указали, что открыты для всех сервисов, соблюдающих установленные правила и безопасны для пользователей, то есть не содержат вредоносного кода, запрещенного или шокирующего контента.

«Еще, например, в правилах модерации RuStore есть пункт, в котором указано, что разработчик не должен использовать в названии слова "официальный", "государственный" и подобные, если это не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе RuStore.