$76.45+0.1482.39-0.75
26 минут назад

В RuStore появилось первое иностранное приложение

Елена Прошина

Первое иностранное приложение появилось в российском магазине приложений RuStore, им стала соцсеть с короткими вертикальными видео Likee. Ведутся переговоры с другими крупными зарубежными разработчиками. Об этом «РИА Новости» сообщил один из разработчиков маркетплейса — VK.

В RuStore появилось первое иностранное приложение
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы активно общаемся с крупными разработчиками, в том числе иностранными, и планируем, что в ближайшее время в магазине появятся популярные зарубежные сервисы и игры», — сказали в пресс-службе компании в ответ на вопрос, ведет ли RuStore переговоры с WhatsApp, Viber, TikTok и Telegram.

Также в VK отметили, что на данный момент к магазину приложений РФ присоединились свыше четырех тысяч издателей.

Перед добавлением в RuStore каждая платформа проводит двухфакторную проверку с помощью антивирусных технологий и ручной модерации. В компании указали, что открыты для всех сервисов, соблюдающих установленные правила и безопасны для пользователей, то есть не содержат вредоносного кода, запрещенного или шокирующего контента.

«Еще, например, в правилах модерации RuStore есть пункт, в котором указано, что разработчик не должен использовать в названии слова "официальный", "государственный" и подобные, если это не соответствует действительности», — добавили в пресс-службе RuStore.

Напомним, что отечественный магазин приложений запустили в мае 2022 года. До февраля 2023 года действовала его бета-версия.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий