$76.45+0.1482.39-0.75
12 минут назад

У миноги обнаружили механизм восстановления после травмы позвоночника

Lenta.ru

Ученые Университета Бакнелла (США) и Морской биологической лаборатории обнаружили, что миноги могут использовать обратную связь от органов чувств для восстановления способности плавать после травмы позвоночника. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), указывают на потенциальные методы лечения людей с параличом.

У миноги обнаружили механизм восстановления после травмы позвоночника
Фото: MBL Logan Science Journalism ProgramMBL Logan Science Journalism Program

В отличие от человека и других млекопитающих, миноги быстро и почти полностью восстанавливаются даже после тяжелых повреждений верхних отделов спинного мозга. Ученые выяснили, что у бесчелюстных происходит регенерация нейронов, однако восстанавливается лишь небольшой процент нервных клеток, поэтому в восстановлении способности плавать должен участвовать другой механизм.

Исследователи выдвинули гипотезу, что миноги используют проприоцепцию — ощущение положения частей тела относительно друг друга в пространстве — в дополнение к нисходящим нервным связям в спинном мозге. Авторы работы использовали математические модели для имитации движения миног, чтобы определить эффект от сенсорной обратной связи на плавательное поведение. Модель учитывала изгибы и растяжение тела над очагом поражения в спинном мозге и посылала сигналы остальным частям тела через мышцы, а не через спинной мозг.

Даже при умеренной сенсорной обратной связи биологически правдоподобные модели продемонстрировали восстановление плавательной способности. Однако, так как у миног восстанавливаются некоторые нейроны спинного мозга, им может потребоваться даже меньше сенсорной обратной связи, чем предсказывают модели.

По словам авторов, интерфейсы «мозг-компьютер» и устройства-стимуляторы предусматривают обратную связь с датчиками, которые прикреплены к телу, для воссоздания плавных движений после травмы и результаты исследования могут дать информацию о количестве и типе обратной связи, которая поспособствует более успешной реабилитации пациентов.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий