У миноги обнаружили механизм восстановления после травмы позвоночника

Ученые Университета Бакнелла (США) и Морской биологической лаборатории обнаружили, что миноги могут использовать обратную связь от органов чувств для восстановления способности плавать после травмы позвоночника. Результаты исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), указывают на потенциальные методы лечения людей с параличом.