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51 минуту назад

Как ускорить интернет: простые способы увеличить скорость интернета

Мария Иванова

Скорость интернет-подключения может тормозить по ряду причин: от старого роутера до перегруженного браузера. Если вы часто страдаете от низких скоростей, портал lifehacker.ru рассказал, как можно повысить быстродействие Сети.

Как ускорить интернет: простые способы увеличить скорость интернета
Фото: ТАССТАСС

Понизьте качество видео

Видео дня

YouTube автоматически снижает качество воспроизведения, если пользователю не хватает скорости интернета — но так делают далеко не все стриминговые сервисы. Если вы заметили, что ролики тормозят или подвисают, попробуйте снизить их разрешение вручную. Картинка будет менее четкой, зато воспроизведение наверняка перестанет провисать.

Позакрывайте ненужные вкладки

Многие держат миллион браузерных вкладок открытыми вместо того, чтобы пользоваться закладками. Это совершенно нормальная привычка, однако она способна негативно повлиять на скорость интернета. Если вы замечаете, что страницы грузятся медленнее, чем обычно, попробуйте закрыть лишние. Чтобы не потерять важную информацию, просто добавьте их в закладки.

Включите турборежим

Chrome, Opera и «Яндекс.Браузер» имеют встроенную функцию турборежима, которая помогает экономить трафик при помощи сжатия страниц и роликов — в таком виде они загружаются чуть быстрее. Каждый браузер использует эту функцию по-своему, но вы без труда найдете инструкции в Интернете.

Блокируйте рекламу

Всплывающие баннеры и другие виды назойливой рекламы тоже могут снижать быстродействие браузера: рекомендуем вам поставить хороший блокировщик рекламы, если вы еще не. На просторах современной Сети это практически незаменимый инструмент, даже если вы не жалуетесь на скорость интернета.

Удалите ненужные расширения браузера

Некоторые расширения обладают неприятным свойством тормозить скорость загрузки страниц. Если вы загружали какие-либо плагины, которыми перестали пользоваться (или пользуетесь редко), попробуйте удалить их. Чаще всего это делается в специальном меню под названием «Расширения» или «Дополнения».

Отключите VPN

Если на вашем компьютере установлен VPN-сервис, проверьте, не подключается ли он автоматически при включении системы: соединение через сторонние серверы порой ощутимо снижает скорость. Если же без VPN совсем никак, то попробуйте сменить сервис или перейти на платный аналог.

Удалите ненужные программы

Некоторые программы, работающие в фоновом режиме, пассивно потребляют интернет-трафик, что приводит к снижению скорости. Их можно вычислить через «Диспетчер задач» — «Открыть монитор ресурсов» — «Сеть». Посмотрите, какая программа потребляет больше всего ресурсов. Если она не нужна — смело удаляйте. Если вы не узнаете программу вообще, то поищите информацию о ней: есть вероятность, что вы подхватили вирус.

Отключите другие устройства от интернета

Если вы пользуетесь беспроводным роутером, то причина низкой скорости интернета может скрываться в высокой нагрузке на домашнюю сеть. Чем больше устройств подключено к вашей сети Wi-Fi, тем медленнее работает интернет. При замедлении подключения проверьте, не загружают ли что-либо ваш телефон или игровая приставка. Попробуйте отключить их от сети.

Проверьте компьютер на вирусы

Вредоносные программы вполне могут замедлять работу компьютера, а также потреблять значительную долю интерне-трафика. Если вы заметили, что скорость браузера оставляет желать лучшего, попробуйте просканировать ПК, например, при помощи Dr.Web CureIt!.

Подумайте о смене тарифа или провайдера

Наконец, если ни один из способов выше не помог, возможно, пришла пора задуматься о смене тарифного плана или провайдера. Предварительно измерьте скорость интернета и сравните ее с заявленными показателями вашего тарифа. Если обещания провайдера не соответствуют правде, стоит подыскать другого оператора. Но, как обычно, внимательно проверяйте отзывы о поставщиках интернет-услуг и не выбирайте провайдера исходя из рекламы.

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