Samsung Galaxy Z Fold 5 будет на 13 г легче предшественника

В 2023 году должен выйти новый складной смартфон Galaxy Z Fold 5. В сети уже появились подробности о нём.

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Согласно информации источника, новейшая складная модель будет весить 250 граммов, что на 13 граммов меньше, чем у её предшественника. Телефон станет тоньше в сложенном виде — всего 13,4 мм, что меньше 14,2 мм у Galaxy Z Fold 4.