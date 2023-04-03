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14 минут назад

С помощью ChatGPT научились взламывать Windows

Lenta.ru

Блогеру под ником Enderman удалось научить чат-бот ChatGPT создавать лицензионные ключи для активации Windows. Об этом автор сообщил в ролике на YouTube-канале.

С помощью ChatGPT научились взламывать Windows
Фото: UnsplashUnsplash

По словам Enderman, ему пришла в голову идея создать лицензионный ключ для пиратской активации и взлома Windows с помощью ChatGPT. В ходе эксперимента и работы с ботом блогеру удалось обойти ограничения системы и получить несколько ключей.

В ролике автор рассказал, что сперва попросил ChatGPT просто сгенерировать ключ — в качестве примера энтузиаст выбрал Windows 95. В ответ чат-бот уведомил пользователя, что не сможет это сделать, так как генерация ключей нарушает законодательство и авторские права Microsoft. В итоге Enderman предоставил чат-боту несколько общеизвестных сведений об ОС — номер версии, сборки, точную дату запуска и прочее — и на основе этих данных способом подбора получил ключи.

На первом этапе блогер получил несколько ключей, однако точность метода составила всего 3,33 процента. Автор несколько раз корректировал запрос и в итоге получил несколько действительных ключей Windows 95.

В конце марта компания-разработчик чат-бота ChatGPT OpenAI назвала причину утечки личных данных пользователей в сеть. По словам представителей фирмы, это произошло из-за ошибки в работе искусственного интеллекта.

Наука и техника,Microsoft,
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