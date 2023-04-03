Realme выпустила конкурента Xiaomi Redmi Note 12 Turbo

Компания realme представила новый смартфон GT Neo 5 SE, который является облегчённой версией модели GT Neo 5. Новинка сохранила экран с разрешением 1,5K и частотой 144 Гц, но получила более слабый процессор и меньшую скорость зарядки. В своей ценовой категории она сопоставима с Xiaomi Redmi Note 12 Turbo.

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Realme GT Neo 5 SE оснащён 6,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2772×1240 точек и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает восьмиядерный чип Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Оперативной памяти может быть от 8 до 16 ГБ, а встроенной — от 256 ГБ до 1 ТБ.

Основная камера смартфона состоит из трёх модулей: 64-мегапиксельного сенсора OmniVision OV64B, 8-мегапиксельной широкоугольной камеры и 2-мегапиксельной макрокамеры. Фронтальная камера имеет разрешение 16 мегапикселей. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Смартфон работает под управлением Android 13.