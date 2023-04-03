Открыты новые подробности структуры коронавируса

Международная группа ученых открыла новые подробности структуры коронавируса: он имеет не круглую, а эллиптическую форму оболочки и может менять ее при путешествии по организму. Эти детали могут помочь при разработке противовирусных средств. Исследование опубликовано в журнале Structure.

В настоящий момент структура вируса SARS-CoV-2 уже достаточно хорошо известна. Так, наиболее важными являются нуклеокапсидный белок N, мембранный белок M, белок оболочки E и белок-шип S.

Понимание структуры вирусов необходимо для того, чтобы можно было разработать противовирусные средства направленного действия. Благодаря такой информации медики понимают, насколько эффективно препарат будет подавлять вирусную активность и предотвращать взаимодействие вируса с носителем.

Ученые проанализировали последовательности генома SARS-CoV-2 и данные об этом вирусе с помощью суперкомпьютера. Это позволило им создать вычислительную модель вируса в большом разрешении, с точностью практически до атома. Особое внимание авторы работы уделили оболочке вируса.

Как показала модель, она имеет не круглую, а эллиптическую форму. Кроме того, при движении по организму форма может немного меняться.