Открыты новые подробности структуры коронавируса

Международная группа ученых открыла новые подробности структуры коронавируса: он имеет не круглую, а эллиптическую форму оболочки и может менять ее при путешествии по организму. Эти детали могут помочь при разработке противовирусных средств. Исследование опубликовано в журнале Structure.
В настоящий момент структура вируса SARS-CoV-2 уже достаточно хорошо известна. Так, наиболее важными являются нуклеокапсидный белок N, мембранный белок M, белок оболочки E и белок-шип S.
Понимание структуры вирусов необходимо для того, чтобы можно было разработать противовирусные средства направленного действия. Благодаря такой информации медики понимают, насколько эффективно препарат будет подавлять вирусную активность и предотвращать взаимодействие вируса с носителем.
Ученые проанализировали последовательности генома SARS-CoV-2 и данные об этом вирусе с помощью суперкомпьютера. Это позволило им создать вычислительную модель вируса в большом разрешении, с точностью практически до атома. Особое внимание авторы работы уделили оболочке вируса.
Как показала модель, она имеет не круглую, а эллиптическую форму. Кроме того, при движении по организму форма может немного меняться.
Результаты работы позволили лучше понять функции белка M. Он способен образовать димеры со своими копиями. Именно мембранный белок отвечает за гибкость оболочки коронавируса. В то же время на внутренней стороне оболочки мембранные белки укладываются в таком порядке, что оболочка оказывается весьма прочной. Что касается внешней стороны оболочки, там белки образуют нити — филаменты, что пока что не до конца понятно ученым.Структурная модель SARS-CoV-2 может быть полезна как сейчас, так и в будущем. Она поможет в разработке вакцин и противовирусных средств. Кроме того, протокол, который использовался для создания модели, может быть повторно применен в том случае, если появится новый вирус из семейства коронавирусов. Это позволит справиться с ним быстрее.