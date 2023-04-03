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37 минут назад

Bloomberg: Apple впервые за несколько лет "значительно" изменит интерфейс смарт-часов

Газета.Ru

Apple внесет «значительные изменения» в интерфейс смарт-часов Apple Watch впервые за несколько лет. Об этом сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман в своей рассылке Power On.

Apple Watch Series 8
Фото: AppleApple

Новая версия операционной системы для часов watchOS 10 будет представлена на конференции WWDC в июне 2023 года. Последние несколько лет дизайн watchOS практически не менялся, однако Гурман верит, что в этом году все будет иначе.

«Я считаю, что новая watchOS получит значительное обновление с заметными изменениями в пользовательском интерфейсе — в отличие от iOS 17. Важно, чтобы у watchOS был обширный апдейт, учитывая, что у Apple Watch по «железу» больших изменений не предвидится», — заявил Гурман.

Он добавил, что большое обновление Apple Watch стоит ожидать в следующем году. По слухам, оно будет включать в себя micro-LED-дисплей.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Apple сменила курс в разработке новой операционной системы iOS 17 — ожидаются несколько новых функций, которые некоторые пользователи могут посчитать «долгожданными».

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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