Ученые развеяли миф о вреде позднего ужина для здоровья

«У микробов в нашем кишечнике, как и у нас, есть циркадные ритмы, и им нужен отдых от еды. Люди часто едят поздно из-за работы и детей, и они не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого. Важно не перекусывать на ночь, стараться не завтракать рано и не ложиться спать в течение двух часов после ужина. Тогда со здоровьем все будет отлично», – отмечают исследователи.