Ученые развеяли миф о вреде позднего ужина для здоровья

Ученые из Королевского колледжа Лондона опровергли миф о том, что поздний ужин вреден для здоровья. Об этом сообщает новостной портал DailyMail.
Считается, что поздний прием пищи влечет за собой негативные последствия, например, увеличение веса, бессонницу, ускоренное старение и другие осложнения. Однако, как оказалось, это не совсем так.
«Можно заканчивать ужин и в 21:30. Главное – поздно позавтракать, в идеале в 11:30. Это нужно, чтобы выдержать 14-часовой период голодания, который, как показывают данные множества исследований, полезен для обмена веществ», – отметили ученые.
Специалисты в рамках работы провели анализ данных о 80 тыс. британцев. Данные содержали информацию о пищевых привычках, времени приема пищи и здоровье добровольцев. Ученые также располагали данными о самочувствие людей, которое они оценивали самостоятельно.
Так, участники отмечали, что у них было больше энергии, когда они поздно ужинали и соблюдали 14-часовой период голодания. Ученые также не нашли связи между поздним приемом пищи и различными заболеваниями.
«У микробов в нашем кишечнике, как и у нас, есть циркадные ритмы, и им нужен отдых от еды. Люди часто едят поздно из-за работы и детей, и они не должны чувствовать себя виноватыми из-за этого. Важно не перекусывать на ночь, стараться не завтракать рано и не ложиться спать в течение двух часов после ужина. Тогда со здоровьем все будет отлично», – отмечают исследователи.