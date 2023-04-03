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1 час назад

Сколько компьютеров уже перешли на новейшую Windows 11

Ferra.ru

По данным аналитического агентства StatCounter, доля Windows 11 среди компьютеров под управлением ОС от Microsoft впервые превысила 20%. Это произошло в марте 2023 года, спустя полгода после официального релиза новой операционной системы.

Подсчитана доля компьютеров на Windows 11
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Windows 11 является преемницей Windows 10, которая до сих пор занимает лидирующую позицию на рынке. По состоянию на март 2023 года, Windows 10 установлена на 73,46% компьютеров с ОС от Microsoft. На третьем месте расположилась Windows 7 с долей в 3,73%, а на четвёртом и пятом — Windows 8.1 и Windows 8 с долями в 0,84% и 0,51% соответственно.

Аналитики отмечают, что в последние месяцы наблюдается значительное снижение долей Windows 7 и 8.1. Это связано с тем, что Microsoft прекратила поддержку этих версий ОС и перестала выпускать обновления безопасности для них.

Наука и техника,Microsoft,
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