Выпущен Redmi Note 12 Pro 4G с процессором Snapdragon 732G

Компания Xiaomi продолжает расширять свою линейку смартфонов Redmi Note 12 Pro. Сегодня производитель добавил в серию ещё одну модель, которая имеет мало общего с любым из существующих смартфонов серии.

Фото: Itzine.ru Itzine.ru

Redmi Note 12 Pro 4G получил процессор Snapdragon 732G и 108-мегапкисельную камеру на островке, который внешне похож на тот, который использовался в серии Note 11.

Чип Snapdragon 732G — довольно старый, ему почти три года. Но благодаря двум большим ядрам, работающим на частоте 2,3 ГГц, он всё ещё довольно эффективен.

Новинка получила 6,67-дюймовую панель AMOLED с частотой обновления 120 Гц, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 67 Вт, поддержку записи видео 4К, поддержку Dolby Vision Atmos, а также стереодинамики и аудиоразъём 3,5 мм.