Ракета Starship от SpaceX доставит на Луну самый большой луноход

FLEX оснащен роботизированной рукой, которая может помогать с грузом, может двигаться со скоростью до 24 километров в час и может перевозить до двух астронавтов. Astrolab утверждает, что FLEX станет самым большим луноходом, который будет путешествовать по лунной поверхности после того, как он приземлится на спутнике Земли.

Джарет Мэтьюз, генеральный директор Astrolab, рассказал The New York Times, что это будет первый коммерческий контракт SpaceX на доставку грузов на поверхность Луны. В настоящее время стартап разрабатывает транспортное средство под названием Flexible Logistics and Exploration (FLEX), которое по размеру примерно такое же, как Jeep Wrangler.