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1 час назад

Ракета Starship от SpaceX доставит в 2026 году на Луну самый большой луноход

Carakoom

Несмотря на то, что ракета нового поколения SpaceX еще не совершила ни одного полета, компания уже приступила к бронированию рейсов Starship. Стартап Astrolab, надеющийся перевозить оборудование, материалы и людей по поверхности Луны, объявил, что подписал соглашение с космической компанией Илона Маска о бронировании места на грузовой миссии Starship без экипажа. Ожидается, что запуск состоится в середине 2026 года.

Ракета Starship от SpaceX доставит на Луну самый большой луноход
Фото: carakoom.comcarakoom.com
Подробнее: Джарет Мэтьюз, генеральный директор Astrolab, рассказал The New York Times, что это будет первый коммерческий контракт SpaceX на доставку грузов на поверхность Луны. В настоящее время стартап разрабатывает транспортное средство под названием Flexible Logistics and Exploration (FLEX), которое по размеру примерно такое же, как Jeep Wrangler.
  • FLEX оснащен роботизированной рукой, которая может помогать с грузом, может двигаться со скоростью до 24 километров в час и может перевозить до двух астронавтов. Astrolab утверждает, что FLEX станет самым большим луноходом, который будет путешествовать по лунной поверхности после того, как он приземлится на спутнике Земли.

Зачем это нужно: Мэтьюз заявил, что у стартапа уже есть клиенты, ожидающие использования лунохода для транспортировки грузов во время миссии Starship 2026 года. Кроме того, Мэтьюз считает, что FLEX может помочь в установлении постоянного человеческого присутствия на Луне и за ее пределами.

«В конце концов, наша цель – иметь флот транспортных средств как на Луне, так и на Марсе», – сказал он.

«И я действительно считаю, что эти аппараты станут катализаторами развития внеземной экономики».

Наука и техника,SpaceX,
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