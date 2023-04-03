Ракета Starship от SpaceX доставит на Луну самый большой луноход

Несмотря на то, что ракета нового поколения SpaceX еще не совершила ни одного полета, компания уже приступила к бронированию рейсов Starship. Стартап Astrolab, надеющийся перевозить оборудование, материалы и людей по поверхности Луны, объявил, что подписал соглашение с космической компанией Илона Маска о бронировании места на грузовой миссии Starship без экипажа. Ожидается, что запуск состоится в середине 2026 года.
Зачем это нужно: Мэтьюз заявил, что у стартапа уже есть клиенты, ожидающие использования лунохода для транспортировки грузов во время миссии Starship 2026 года. Кроме того, Мэтьюз считает, что FLEX может помочь в установлении постоянного человеческого присутствия на Луне и за ее пределами.
«В конце концов, наша цель – иметь флот транспортных средств как на Луне, так и на Марсе», – сказал он.
«И я действительно считаю, что эти аппараты станут катализаторами развития внеземной экономики».