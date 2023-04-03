Ракета Starship от SpaceX доставит на Луну самый большой луноход

Несмотря на то, что ракета нового поколения SpaceX еще не совершила ни одного полета, компания уже приступила к бронированию рейсов Starship. Стартап Astrolab, надеющийся перевозить оборудование, материалы и людей по поверхности Луны, объявил, что подписал соглашение с космической компанией Илона Маска о бронировании места на грузовой миссии Starship без экипажа. Ожидается, что запуск состоится в середине 2026 года.

Фото: carakoom.com carakoom.com

Подробнее: Джарет Мэтьюз, генеральный директор Astrolab, рассказал The New York Times, что это будет первый коммерческий контракт SpaceX на доставку грузов на поверхность Луны. В настоящее время стартап разрабатывает транспортное средство под названием Flexible Logistics and Exploration (FLEX), которое по размеру примерно такое же, как Jeep Wrangler. FLEX оснащен роботизированной рукой, которая может помогать с грузом, может двигаться со скоростью до 24 километров в час и может перевозить до двух астронавтов. Astrolab утверждает, что FLEX станет самым большим луноходом, который будет путешествовать по лунной поверхности после того, как он приземлится на спутнике Земли. Джарет Мэтьюз, генеральный директор Astrolab, рассказал The New York Times, что это будет первый коммерческий контракт SpaceX на доставку грузов на поверхность Луны. В настоящее время стартап разрабатывает транспортное средство под названием Flexible Logistics and Exploration (FLEX), которое по размеру примерно такое же, как Jeep Wrangler.

Зачем это нужно: Мэтьюз заявил, что у стартапа уже есть клиенты, ожидающие использования лунохода для транспортировки грузов во время миссии Starship 2026 года. Кроме того, Мэтьюз считает, что FLEX может помочь в установлении постоянного человеческого присутствия на Луне и за ее пределами.

«В конце концов, наша цель – иметь флот транспортных средств как на Луне, так и на Марсе», – сказал он.