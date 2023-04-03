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7 минут назад

Ростелеком предупредил о юридической опасности создания «российского Android»

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Проект национальной мобильной операционной системы (ОС) на базе Android Open Source Project (AOSP) — условно открытой версии Android — может столкнуться с правовыми проблемами. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения проекта.

«Ростелеком» предупредил о рисках создания «российского Android»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на одном из последних совещаний по проекту (присутствовали представители «Сбера», «Яндекса», «Ростелекома» и ГК «Астра») был поднят вопрос о том, что при загрузке кода AOSP клиент подписывает лицензионное соглашение, где оговорены правовые обязательства, в том числе экспортные ограничения со стороны США. Это может создать препятствия для разработки и использования российского Android и приложений для него.

Наиболее обеспокоен этим вопросом «Ростелеком», который разрабатывает ОС «Аврора» — альтернативу AOSP без системной платформы GMS. Компания заказала у американской юридической фирмы заключение о правовых рисках и подтвердила их наличие.

В «Сбере» заявили, что участвуют в процессе обсуждения проекта и считают, что наиболее оптимальным решением будет создание российского Android на базе AOSP.

Наука и техника,Коммерсант,Яндекс,Сбербанк России,
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