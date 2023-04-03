$76.45+0.1482.39-0.75
51 минуту назад

Представлен Vivo Y11(2023) с процессором Helio P35 и батареей на 5000 мАч

ITZine.ru

Vivo выпустила Y11 с 4-дюймовым ЖК-дисплеем, 5-мегапиксельной основной камерой и батареей емкостью 1700 мАч в 2014 году, а в октябре 2019 года выпустила новую модель с современным дизайном и улучшенными характеристиками. Теперь, спустя 4 года, компания снова решила обновить этот смартфон и представила Vivo Y11 (2023).

Представлен Vivo Y11(2023) с процессором Helio P35
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Передняя панель vivo Y11 (2023) похожа на модель 2019 года, поскольку производитель по-прежнему придерживается дизайна с каплевидным вырезом. В смартфон установлена селфи-камера на 5 Мп. Для сравнения, в версии 2019 года датчик имел разрешение 8 Мп. Диагональ экрана увеличилась с 6,35 до 6,51 дюйма, но это по-прежнему ЖК-дисплей с частотой 60 Гц и разрешением HD+.

Itzine.ru

Vivo Y11 (2023) оснащён процессором Helio P35, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Смартфон работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12 из коробки и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Vivo Y11 (2023) выпускается в синем и черном цветах и имеет два варианта памяти — 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Цена составляет 130 и 145 долларов соответственно.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий