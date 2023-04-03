Представлен Vivo Y11(2023) с процессором Helio P35

Vivo выпустила Y11 с 4-дюймовым ЖК-дисплеем, 5-мегапиксельной основной камерой и батареей емкостью 1700 мАч в 2014 году, а в октябре 2019 года выпустила новую модель с современным дизайном и улучшенными характеристиками. Теперь, спустя 4 года, компания снова решила обновить этот смартфон и представила Vivo Y11 (2023).
Передняя панель vivo Y11 (2023) похожа на модель 2019 года, поскольку производитель по-прежнему придерживается дизайна с каплевидным вырезом. В смартфон установлена селфи-камера на 5 Мп. Для сравнения, в версии 2019 года датчик имел разрешение 8 Мп. Диагональ экрана увеличилась с 6,35 до 6,51 дюйма, но это по-прежнему ЖК-дисплей с частотой 60 Гц и разрешением HD+.
Vivo Y11 (2023) оснащён процессором Helio P35, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, которую можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD. Смартфон работает под управлением OriginOS Ocean на базе Android 12 из коробки и оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч. Vivo Y11 (2023) выпускается в синем и черном цветах и имеет два варианта памяти — 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Цена составляет 130 и 145 долларов соответственно.