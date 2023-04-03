Производитель смартфонов Nothing выпустит брендовое пиво

Компания Nothing, прежде всего известная по своему прозрачному смартфону Phone (1), заявила о выпуске собственного брендового пива. Об этом сообщает портал Android Police.

Фото: nothing/Twitter nothing/Twitter

Изначально предполагалось, что анонс Nothing является первоапрельской шуткой, но, судя по всему, выпуск лимитированной коллекции алкогольного напитка действительно состоится.

«Это не шутка. Нет, правда. Мы сделали пиво. И оно очень хорошее», — гласит описание напитка на официальном сайте компании.

Продукт получил название «Beer(5.1%)». Он описывается как «рисовый нефильтрованный лагер». Сообщается, что в коллаборации примет участие валлийская пивоварня Freetime Beer Company. Выпуск пива назначен на конец 2023 года. Его стоимость не разглашается.

Nothing Technology Limited — это технологическая компания, основанная в 2020 году Карлом Пеем, соучредителем OnePlus. Продуктами бренда являются беспроводные наушники ear (1), а также «прозрачный» смартфон Nothing Phone 1.