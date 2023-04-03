$76.45+0.1482.39-0.75
24 минуты назад

Производитель прозрачных смартфонов Nothing выпустит брендовое пиво

Газета.Ru

Компания Nothing, прежде всего известная по своему прозрачному смартфону Phone (1), заявила о выпуске собственного брендового пива. Об этом сообщает портал Android Police.

Производитель смартфонов Nothing выпустит брендовое пиво
Фото: nothing/Twitternothing/Twitter

Изначально предполагалось, что анонс Nothing является первоапрельской шуткой, но, судя по всему, выпуск лимитированной коллекции алкогольного напитка действительно состоится.

«Это не шутка. Нет, правда. Мы сделали пиво. И оно очень хорошее», — гласит описание напитка на официальном сайте компании.

Продукт получил название «Beer(5.1%)». Он описывается как «рисовый нефильтрованный лагер». Сообщается, что в коллаборации примет участие валлийская пивоварня Freetime Beer Company. Выпуск пива назначен на конец 2023 года. Его стоимость не разглашается.

Nothing Technology Limited — это технологическая компания, основанная в 2020 году Карлом Пеем, соучредителем OnePlus. Продуктами бренда являются беспроводные наушники ear (1), а также «прозрачный» смартфон Nothing Phone 1.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что компания Илона Маска Tesla выпустила свой бренд пива GigaBier, которое будет предлагаться покупателям ограниченным тиражом.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий