В RuStore появились иностранные приложения

Приложения от зарубежных разработчиков, в частности, социальная сеть с короткими вертикальными видео Likee, появились в российском магазине приложений RuStore для пользователей операционной системы Android. Об этом сообщил ТАСС в понедельник директор по работе с партнерами RuStore Илья Ульянов.

"К нам уже присоединилось более 4 тыс. издателей, в том числе и первые иностранные компании, например, популярная и известная во всем мире социальная сеть Likee", - сообщил Ульянов.

Он добавил, что в ближайшее время количество зарубежных приложений значительно увеличится. По данным Mediascope Cross Web, основанного на Android only подходе, мобильным приложением RuStore в феврале 2023 воспользовалось 7% пользователей мобильных приложений в Рунете по всей России в возрасте старше 12 лет.