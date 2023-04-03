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15 минут назад

В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности

Lenta.ruиещё 1

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция конфиденциальности, которая позволит пользователям блокировать чаты от посторонних лиц. Об этом рассказали специалисты портала WABetaInfo.

В WhatsApp появится новая функция конфиденциальности
Фото: UnsplashUnsplash

WhatsApp работает над новой функцией, которая позволит пользователям блокировать определенные чаты с помощью отпечатка пальца или пароля. По словам специалистов, опция поможет повысить конфиденциальность в мессенджере и защитить приватные разговоры от посторонних глаз.

«Если кто-то попытается получить доступ к защищенному чату и не предоставит необходимую аутентификацию, ему будет предложено очистить чат, чтобы открыть его», — объясняют эксперты.

Возможность блокировки чатов находится в стадии разработки и будет выпущена в будущем обновлении приложения, говорится в материале портала.

Ранее стало известно, что в WhatsApp появится возможность отправлять видеосообщения. Уточнялось, что пользователи мессенджера смогут записывать и отправлять короткие видеопослания длительностью до 60 секунд.

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